Atletas de Três Lagoas vão compor delegação e participar de competição nacional de atletismo

A Federação de Esportes Escolares de Mato Grosso do Sul (FEEMS) realizou a Seletiva Estadual de Atletismo para definir quem representará Mato Grosso do Sul, no Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo 2023 – CDBE, que acontecerá de 20 a 23 de março em Brasília (DF). Dos 12 nomes escolhidos, três são de Três Lagoas e alunos da Sejuvel, sendo Ana Laura Cordeiro, que venceu na prova dos 800 metros; Vitória Barreto, campeã no arremesso de peso e Pablo dos Anjos Vicente, campeão masculino nos 800 metros.

Além dos atletas, o professor e técnico Reynaldo Abrão Camargo também está convocado para compor a comissão técnica da delegação MS. A seleção ocorreu nos dias 21 e 22, em Campo Grande.

Outros atletas que se destacaram na seletiva foram Luiz Augusto Miliati, campeão na prova dos 3 mil metros, Helloise Longui, 3º lugar na prova dos 100 metros e salto triplo. O técnico explica que esta é a chance de um passo maior e de relevância internacional para seus alunos. “Estamos animados e vamos intensificar os treinos para que façam bonito na fase nacional. Este campeonato brasileiro também será uma seletiva, que escolherá os melhores na série Ouro para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Escolar na Turquia, em junho”, disse.