Atletas disputam jogos da Melhor Idade em Três Lagoas

Três Lagoas está sendo palco da tradicional competição dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul. O campeonato começou no dia 27 de outubro e vai até o dia 4 de outubro, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez.

A competição conta com a participação de atletas acima dos cinquenta anos de 25 municípios do estado. As modalidades são, masculino e feminino, atletas como mães e avós que esbanjam jovialidade.

Entre as modalidades do campeonato estão bocha e voleibol, além de eventos sociais como o festival de dança de salão e a escolha da Miss e Mister da Melhor Idade. De acordo com os organizadores, as atividades ajudam esses atletas a ter uma vida ativa.

Continue Lendo...

Assista a matéria completa abaixa: