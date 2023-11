Atletas participarão do III Festival de Xadrez em Três Lagoas

No dia 18 de novembro, os enxadristas de Três Lagoas irão participar do III Festival de Xadrez Prodesc, um festival de encerramento que tem o intuito de celebrar as conquistas dos atletas. O evento será realizado na Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (Jomap).

Já foram confirmados 200 enxadristas, com idades entre 6 e 17 anos, para representar suas escolas e projetos. Os participantes não são apenas de Três Lagoas, vários virão de cidades vizinhas, como Ribas do Rio Pardo e Selvíria.

Todos eles, independente da classificação, irão receber medalhas e os três primeiros irão ganhar troféus.

Continue Lendo...

Veja a reportagem: