Atletas três-lagoenses se destacam na seleção de vôlei de praia

A treinadora e professora de vôlei de praia Ana Rita Muniz e a atleta Dannielly Garcia Caputo, de Três Lagoas, estão participando do primeiro Camp de treinamentos da equipe de seleções de praia da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Com um total de 46 jovens, com idades entre 15 e 20 anos, o Camp que acontece no CT de Saquarema, no Rio de Janeiro, teve início em 6 de janeiro e terá uma duração de mais de 40 dias. Integram a seleção treinadores e atletas de todo o país que se destacaram em peneiras e eventos de vôlei de praia no ano passado

Além dos intensos treinamentos, os participantes passarão por avaliações médicas e fisiológicas, além de terem oportunidade para discussões sobre nutrição e saúde mental com os melhores profissionais do Brasil. Entre uma atividade e outra, as três-lagoenses compartilham o centro de treinamento com grandes nomes do esporte, como o campeão olímpico Alisson, e Duda, Ana Patrícia e Evandro, também atletas olímpicos.

Outra presença marcante e que leva o nome de Três Lagoas, é da atleta Victoria, ex-aluna do projeto da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). Atualmente, Victoria forma a dupla com Tainá, e estão na disputa por uma vaga nas Olimpíadas de Paris, neste ano.

A professora Ana Rita, que trabalha na Sejuvel, expressou a importância do momento. “Está sendo um momento único e de muito aprendizado em um ambiente que proporciona todos os caminhos para alcançar a excelência."

“Estamos felizes em representar nosso projeto, mostrando aos atletas que o impossível pode sim se tornar possível com esforço e dedicação. Nos planejamos e estamos aqui, pagamos o preço e a colheita está sendo produtiva”, disse.

O Centro-Oeste e o Mato Grosso do Sul contam com três pessoas participando do Camp, dessas, duas são de Três Lagoas e a outra da capital Campo Grande.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas