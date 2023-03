Atletismo de Três Lagoas conquista dez medalhas

O primeiro torneio estadual de atletismo de 2023, começou da melhor forma possível para a equipe de Três Lagoas. Foram dez medalhas conquistadas.

O Campeonato Estadual de Atletismo Sub-20, aconteceu em Campo Grande entre os dias 11 e 12 de março, quando os atletas três-lagoenses ‘voaram’ na pista subindo no pódio em várias modalides.

Competindo com mais de 300 atletas de todo o Estado, a delegação de Três Lagoas fechou a competição com o saldo de 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze.

Os atletas fazem parte do projeto de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) e garantiram suas premiações:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Ana Laura Cordeiro – 2 ouros na corrida dos 400 e 800 metros

• Vitória da Silva Barreto – 2 ouros nas provas arremesso de peso e lançamento de disco

• Pablo dos Anjos Vicente – 1 ouro na corrida dos 800 metros e 1 bronze nos 400 metros

• Helloise Miguel Longui – 1 prata na corrida dos 100 metros e 1 bronze no salto triplo

• Gabriel Saraiva – 1 prata na corrida dos 100 metros e 1 bronze no salto em distância

• Luiz Augusto dos Santos – 4º lugar nas corridas de 1.500 e 3.000 metros.

Os atletas são alunos das escolas escolas Dom Aquino Côrrea, Fernando Côrrea, João Magiano Pinto e Afonso Pena.

O resultado garantiu ao Pablo, Ana Laura e Vitória, a vaga para disputar o Campeonato Brasileiro Escolar em Brasília (DF), nos dias 20 e 23 de março.

Vale ressaltar que, o tornieo nacional serve também como seletiva para o mundial .Não é de hoje que o atletismo de Três Lagoas tem conquistado vitórias e representando bem a cidade nas competições nacionais e internacionais.

Em terra de Zequinha Barbosa e Silvania Costa, medalhistas olímpicos, os jovens atletas têm mostrado que Três Lagoas será bem representada no atletismo. Este é o resultado de muito treino e dedicação realizado no Estádio da Aden (Associação Desportiva Noroeste do Brasil), pelo técnico Reynaldo Abraão Camargo

“Nosso foco é levar esses jovens para competir nacionalmente, representando nossa cidade e, claro, nosso Estado, e já estamos de olho em competições internacionais”, ressalta Reynaldo. Com os bons resultados obtidos com os jovens, agora a Sejuvel também está de olho é na categoria de base, crianças que fazem parte da escolinha e já tem competição agendada.

“Em abril iremos levar essas crianças para competições no interior do Estado de São Paulo, onde irão competir na Liga Paulistana de Atletismo, e, quem sabe, revelamos mais atletas para Três Lagoas”, pontuo o técnico.