Atletismo de Três Lagoas se destaca em competição estadual

No último final de semana, aconteceu em Campo Grande, o Campeonato Estadual de Atletismo Sub16. Três Lagoas conquistou o total de 10 medalhas em várias modalidades do atletismo.

O técnico, Reynaldo Abraão, falou um pouco sobre essas conquistas. “Os novos talentos vêm se destacando e conquistando medalhas para o nosso munícipio. A Maria Eduarda, foi campeã na prova de salto triplo e salto em distância. Ela está entre as 10 melhores do Brasil e isso nos dá a oportunidade de representar nosso estado no Campeonato Brasileiro, na categoria sub16, que será em Recife”.

