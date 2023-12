Atos de vandalismo geram prejuízo de R$ 40 mil ao mês em Três Lagoas

Os atos de vandalismo em patrimônios públicos têm se tornado frequentes em Três Lagoas. Só neste mês de dezembro, ao menos três obras públicas tiveram seus bens danificados: a escultura das lagoas, o banheiro da Lagoa Maior, e a "Cidade do Natal".

De acordo com o Secretário de Administração, Gilmar Tabone, o prejuízo gerado pela depredação de patrimônios chega a R$ 40 mil por mês. Já os reparos realizados na decoração natalina, que foi inaugurada no final do mês de novembro, gerou um prejuízo de R$ 100 mil. "As pessoas não se contentam em apenas tirar a foto mostrando a decoração, e querem entrar dentro dela, o que acaba danificando", afirma o secretário.

Para o ano de 2024, está previsto a instalação de 200 câmeras de monitoramento pela cidade, que devem fiscalizar os patrimônios a fim de prevenir danos causados por vandalismo.

Assista a reportagem abaixo: