Audiência pública aponta 63 mortes na BR-262, em três anos

A audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, proposta pelo vereador Issam Fares Júnior, com intuito de reforçar a duplicação da BR-262, apontou grande quantidade de acidentes e o elevado número de vítimas fatais, como causas urgentes para que providências sejam tomadas. Um relatório da Polícia Rodoviária Federal revelou que entre os anos de 2020 até o mês de julho de 2023, foram registrados 385 acidentes, no trecho da rodovia federal, que liga Três Lagoas e Campo Grande. Nesse período, 63 pessoas morreram vítimas desse acidente.

As entidades e instituições da sociedade civil reclamaram que a rodovia está sem receber melhorias há anos, além do aumento do fluxo de veículos, como carretas e caminhões. A primeira audiência reuniu autoridades políticas. O engenheiro do Dnit de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, apresentou a alternativa de construir uma multivia com quatro faixas nesse trecho. “É a maior viabilidade técnica econômica na rodovia”, pontuou.

O representante da Assembleia Legislativa, deputado Pedrossian Neto destacou que a duplicação tem possibilidade de se incluir no PAC.