Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre da Finanças será nesta sexta-feira

A Secretária Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) realizará, nesta sexta-feira (29), às 14h, a Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do ano de 2023 no Auditório do Plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas.

Na oportunidade, serão esclarecidas quaisquer dúvidas sobre as informações da execução orçamentária, e das demais informações prestadas, conforme determina a Lei de Responsabilidade LRF/2000.

O Plenarinho da Câmara Municipal fica localizado à Rua Manoel de Oliveira Gomes com a Rua Sunao Miura no Bairro Santos Dumont.

Para mais informações, o interessado pode entrar em contato com o Diretoria de Orçamento da Sefirc pelo e-mail reinaldo.anjos@treslagoas.ms.gov.br.