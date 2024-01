Audiência Pública debaterá concessão do transporte coletivo em Três Lagoas

No próximo dia 17 de janeiro, será realizado na Câmara Municipal, a audiência pública para apresentação do projeto de concessão do serviço de transporte público, em Três Lagoas.

Durante o evento, será apresentado um verdadeiro raio X sobre o transporte público na cidade e o estudo elaborado para melhorar o serviço, que é alvo de questionamentos.

O diretor de trânsito Flávio Thomé, destacou que para esse ano a tendência é que o serviço de transporte público possa apresentar melhorias.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: