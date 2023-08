Audiência pública debaterá serviço de transporte público

O transporte público em Três Lagoas é outro serviço que sempre foi alvo de muitas reclamações e que nunca funcionou a contento dos passageiros. De um lado, os usuários reclamam da falta de informações do serviço, como horários em que os ônibus circulam, bem como a falta de pontos cobertos e identificados nos bairros, além do horário de circulação entre um veículo e outro. Do outro lado, as empresas que sempre estiveram à frente do serviço, reclamam da falta de passageiros e alegam que os moradores de Três Lagoas não têm a cultura de utilizar o transporte público.

Esses serão uns dos assuntos debatidos em uma audiência pública que acontecerá neste mês, na Câmara Municipal, para discutir o serviço de transporte público na cidade. Uma empresa contratada pela prefeitura, para elaborar para revisão do Plano Diretor e de Mobilidade Urbana, fez pesquisa para saber a opinião dos moradores sobre o serviço na cidade.

Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Thomé, a ideia é que para o ano que vem, Três Lagoas passe a contar com um serviço totalmente remodelado e melhor.