Audiência pública discutirá deficiências na primeira infância

Na próxima quarta-feira (5), às 18h 30, será realizada na Câmara Municipal de Três Lagoas audiência pública sobre Crianças com Deficiências na Primeira Infância. O evento é uma propositura do presidente do Legislativo, Cassiano Maia (PSDB).

Em entrevista ao RCN Notícias, Maia disse que uma das propostas do seu mandato é fazer um trabalho voltado para a primeira infância. Ele destacou que já existe o Plano Nacional, mas que é importante ter um Plano Municipal com as principais diretrizes e necessidades de quem mora em Três Lagoas. “Cada cidade tem um tipo de necessidade, e a gente precisa ver as de Três Lagoas”, destacou.

O presidente da Câmara destacou que é preciso verificar as demandas e as necessidades dos deficientes da cidade. “É com esse olhar que vamos realizar essa audiência pública para construirmos um mundo melhor para essas crianças”, destacou Maia, ressaltando que o prédio do Legislativo, inclusive, vai passar por adaptações para atender as necessidades dos deficientes físicos. “É preciso fazer a inclusão de todos. É isso que se faz em uma cidade desenvolvida e de primeiro mundo. E é isso que temos que buscar para Três Lagoas. É preciso ter empatia, nos colocarmos no lugar dos outros, para que possamos viver em harmonia e de forma igualitária”, salientou.

Neste domingo (2), é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O presidente da Câmara disse que fez questão de realizar essa audiência nesta semana para que as pessoas também possam se sensibilizar para a importância desta inclusão.

BRASÍLIA

Durante entrevista ao RCN Notícias, Cassiano Maia falou também da participação na 24ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Disse que foi importante, pois voltou com mais conhecimento sobre a reforma tributária e leis de licitações, por exemplo.

Na companhia do prefeito Ângelo Guerreiro, Maia disse que se reuniu com representantes da bancada federal de Mato Grosso do Sul em busca de recursos para Três Lagoas.