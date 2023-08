Audiência Pública é realizada para reivindicação de melhorias na BR-262

A Audiência Pública sobre a duplicação da Rodovia Federal que conecta Mato Grosso do Sul à região Sudeste ocorreu em Três Lagoas, nesta quinta-feira (24), atraindo diversos setores da cidade.

Representantes de várias cidades ao longo da BR-262 compareceram a essa primeira Audiência Pública conjunta, com o objetivo de discutir a importância dessa obra para o progresso e segurança da rodovia que atravessa Mato Grosso do Sul.

A rodovia tem enfrentado estagnação por anos, apesar do crescente aumento do tráfego de veículos e caminhões. O evento começou com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da BR-262. Somente no primeiro semestre de 2023, entre Três Lagoas e Campo Grande, foram registrados 81 acidentes, deixando 97 feridos e 11 mortos.

