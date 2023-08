Representantes de sindicatos falam sobre audiência pública para duplicação da BR-262

A Câmara Municipal de Três Lagoas vai realizar, nesta quinta-feira (24), às 18h30, uma audiência pública sobre a duplicação da BR-262. A pauta tem sido uma das grandes reivindicações dos motoristas, que trafegam pela via. A BR-262 já registrou uma série de acidentes com mortes.

O programa RCN Notícias, da TVC, recebeu na manhã, desta quarta-feira (23), o integrante do 'Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste do Mato Grosso do Sul', Sueide Torres, e o integrante do 'Três Lagoas nos trilos do futuro', Dejair Martinez, para debater sobre o tema da duplicação da rodovia federal.

Eles destacaram sobre a necessidade da duplicação ou até mesmo sobre a privatização. Além disso, pontuaram situações, como o peso das carretas que transportam madeira e celulose, o atropelamento de animais e investimentos na região de Três Lagoas.

Confira a reportagem abaixo: