Audiência pública na Câmara de Vereadores vai debater o tema suicídio

Nesta terça-feira (26), os vereadores de Três Lagoas analisaram cinco projetos de lei na sessão da câmara. Quatro projetos foram encaminhados para a Comissão de Constituição Justiça e redação final.

Entre os projetos que entraram em tramitação na sessão, está o que autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no valor de R$ 220 mil para a realização do Motoshow. O outro prevê a doação de área para a instalação de indústria no Distrito Industrial. Esses e os demais projetos estão em analises pelas comissões permanentes.

