Audiência Pública para apresentação da proposta da LOA acontece nesta quarta-feira

Após a realização das audiências públicas e a coleta da opinião pública através de formulário digital, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), em parceria com a Secretaria de Governo e Políticas Públicas (Segov), através do Programa de Metas, vão realizar uma audiência pública para apresentação dos resultados coletados e finalização da Proposta do Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2024 (LOA).

A audiência Pública acontecerá nesta quarta-feira (20), às 19 horas, na Câmara Municipal de Três Lagoas, localizada na rua Sunao Miura, número 71, no bairro Santos Dumont.

O processo participativo instituído pela gestão do prefeito Angelo Guerreiro é uma metodologia, que tem por objetivo inserir a população no plano de planejamento e priorização das ações nos serviços e investimentos que serão realizados em 2024 em prol da população.

Dessa forma, a atual administração valoriza a opinião da comunidade, prezando para que o povo tenha vez e voz em sua gestão e indique quais os pontos que precisam ser melhorados em seus bairros, regiões e distritos.