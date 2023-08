Aulão de Ritbox acontece neste sábado na Feira Central de Três Lagoas

As pessoas que costumam ir cedo na Feira Central de Três Lagoas aos sábados, especialmente amanhã (5) poderá dar uma pausa nas compras e se exercitar um pouco. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) convida a toda a população para participar do aulão de Ritbox que acontecerá no estacionamento da Feira a partir das 7h30.

O evento marca a abertura da programação da Campanha Agosto Lilás no Município, com ações voltadas para a proteção e conscientização sobre o fim da violência contra a mulher.

Na ocasião, a secretária de Assistência Social (SMAS), Vera Helena Arsioli Pinho, vai falar sobre as ações da campanha e destacar os canais de denúncia e proteção.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará presente com stand para aferição de pressão arterial e testes rápidos de saúde.