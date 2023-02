Aulas na Rede Estadual começam nesta quinta, menos em três escolas

Inicialmente as aulas da Rede Estadual de Ensino em Mato Grosso do Sul estavam previstas para começar dia 6 de fevereiro, mas depois foram adiadas para esta quinta-feira (23). No entanto, em três escolas de Três Lagoas, as aulas não terão início nesta quinta devido reformas nos prédios.

Na escola Bom Jesus, as aulas terão início na próxima segunda-feira (27). Já na escola Fernando Corrêa, as aulas terão início dia 6 de março e serão realizadas no prédio da Faculdade Aems.

Devido à distância, alguns pais alegam que não têm condições de levar os filhos até a Aems. Segundo a coordenadora regional da Secretaria Estadual de Educação em Três Lagoas, Marizeth Bazé, esse foi o único local encontrado para comportar os alunos. Além disso, ressalta que ônibus serão disponibilizados para transportar os alunos que moram distantes e que os pais não têm condições de levá-los. Entretanto, 549 alunos solicitaram o transporte, mas Bazé alega que muitos pais tem veículo e condições de levar os filhos para estudar. O número, segundo ela, é elevado e não tem transporte para essa quantidade de estudantes. Nesta quinta-feira terá uma reunião para tratar o assunto.

Na escola Afonso Pena as aulas também foram adiadas para 6 de março. A escola concentra, inclusive, todos os alunos da zona rural que estudam na Rede Estadual.