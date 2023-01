Aulas na Rede Estadual terão início após o Carnaval

As aulas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul terão início dia 23 de fevereiro. Inicialmente, conforme o calendário escolar, as aulas estavam previstas para 6 de fevereiro, mas atendendo ao pedido da Associação dos Município de Mato Grosso do Sul (Assomassul), o início do ano letivo vai começar depois do Carnaval. O pedido deve-se a situação das estradas da zona rural que necessitam de manutenção, bem como ao feriado de Carnaval.

Contudo, antes disso, servidores em geral já trabalham para realizar os ajustes necessários para esse retorno nas escolas. No período de 6 a 13 de fevereiro, professores e gestores vão passar por uma jornada formativa.

A Rede Estadual conta atualmente com 348 escolas, alcançando todos os 79 municípios do Estado.