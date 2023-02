Aulas na Rede Municipal de Ensino começam nesta quinta-feira

O ano letivo na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas começa nesta quinta-feira (9). A informação é da secretária municipal de Educação, Ângela Brito, que participou do RCN Notícias desta segunda-feira (6).

A secretária informou que, com exceção de dois Centros de Educação Infantil que foram inaugurados recentemente, do Jardim das Acácias e Jardim das Flores, as demais unidades escolares retomam as atividades normalmente nesta quinta-feira.

Ao todo, mais de 15 mil alunos estão matriculados na Reme. A secretária informou que a meta é chegar a 16 mil alunos matriculados. Por isso, solicitou aos pais que ainda não realizaram a matrícula, que procurem a Secretaria de Educação.

Para este ano, a maior demanda por vagas, de acordo com Ângela Brito, segue para crianças de até quatro anos.

