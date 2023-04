Aumenta a prestação de serviços especializados em Três Lagoas

A maior parte das empresas que se instalaram em Três Lagoas nos três primeiros meses deste ano está ligada à prestação de serviços de engenharia. Isso significa que a oferta de mão de obra qualificada aumentou na cidade.

Entre os meses de janeiro e março de 2023, 115 novas empresas abriram suas portas em Três Lagoas. Entre elas, a maioria, cerca de 70%, pertence à prestação de serviços. Segundo Nivaldo Domingos da Rocha, presidente da Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul, muitas destas empresas já chegam capacitadas à cidade.

A Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas acredita que este crescimento pode ser considerado orgânico e a maior parte do investimento na cidade é proveniente da iniciativa privada.

