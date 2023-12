Aumenta número de mortes e infrações no trânsito em Três Lagoas

Três Lagoas registrou de janeiro até novembro deste ano, 17 acidentes de trânsito com mortes. Destes, 15 foram registrados no perímetro urbano, sendo 10 acidentes envolvendo motocicletas, três bicicletas, sendo uma elétrica, um carro e um ônibus. Dois acidentes foram registrados fora do perímetro urbano.

O número de acidentes neste ano já supera o total registrado em todo o ano passado, quando 11 pessoas perderam a vida no trânsito. Em 2022, foram nove acidentes no perímetro urbano, sendo oito com motocicletas e um com bicicleta elétrica. Dois acidentes foram fora do perímetro urbano.

Além dos acidentes, o número de infrações no trânsito também aumentou neste ano, comparado ao ano passado. De janeiro a novembro deste ano, a Polícia Militar e os agentes municipais de trânsito, registram 5.518 notificações, contra 4.800 contabilizadas em todo o ano de 2023.

De acordo com dados do Departamento Municipal de Trânsito, das notificações registradas neste ano, 27% foram devido a falta do cinto de segurança, 19,8% por dirigir segurando celular, 6,2% por passar no sinal vermelho, 4,8% por licenciamento e 4,1% por parar na pista de rolamento.

