Aumenta o número de apartamentos e condomínios em Três Lagoas, aponta IBGE

Dados revelados pelo último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022 e divulgado em fevereiro, apontam para um crescimento significativo no número de pessoas que optam por morar em apartamentos, em Três Lagoas. A cidade ocupa o segundo lugar de Mato Grosso do Sul em termos de população que reside nesse tipo de moradia.

De acordo com as estatísticas, o número de pessoas morando em apartamentos, em todo o Brasil, já ultrapassa a marca dos 27 milhões, enquanto em Mato Grosso do Sul, 4,38% da população escolhe esse tipo de habitação. A capital, Campo Grande, lidera com 9,45% da população residindo em apartamentos, seguida por Três Lagoas com 6,26% e Dourados com 5,56%.

O engenheiro civil e proprietário de imobiliária, Niego Farias, ressalta que a verticalização é uma tendência em ascensão. Ele destaca que a demanda por apartamentos continua a crescer, devido a segurança oferecida para os moradores e o aumento do custo das construções e terrenos, além dos benefícios do programa Minha Casa, Minha Vida.

Farias explica que o custo de um apartamento geralmente é mais acessível do que o de uma residência convencional, o que contribui para o aumento da procura por esse tipo de moradia. Além disso, ele observa que as casas localizadas dentro de condomínios acabam valorizando ainda mais diante da crescente demanda por moradias verticais.

Nos últimos anos, Três Lagoas tem apresentado crescimento não apenas na verticalização, mas também na expansão de residências em condomínios. Atualmente, a cidade conta com 11 condomínios fechados e mais dois ainda serão lançados.

