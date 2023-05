Aumento de habitantes pode elevar vagas nas câmaras municipais

O número de vereadores de uma cidade está relacionado com a quantidade de habitantes. Mas o número exato de vagas disponíveis é definido pela Lei Orgânica de cada município, respeitando o que diz o artigo 29 da Constituição Federal, que relaciona o limite de vereadores de acordo com a quantidade de habitantes da cidade.

Conforme a prévia divulgada em dezembro de 2022 pelo IBGE, Três Lagoas tem 132.651 habitantes. A Constituição Federal prevê que cidades com mais de 120 mil até 160 mil habitantes, podem ter até 19 vereadores. Atualmente, Três Lagoas conta com 17 cadeiras no Legislativo Municipal.

O presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), disse que esse assunto já foi discutido com os demais parlamentares, os quais decidiram que, não haverá.

