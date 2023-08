Venda de umidificadores aumenta e impulsiona o comércio

Com o tempo seco em todo Mato Grosso do Sul, a procura por umidificadores de ar tem aumentado no comércio. Agosto é um período em que a umidade relativa do ar é baixa em quase todas as cidades e, em Três Lagoas, chegou a nível de deserto, com índice de 16%.

Alguns estabelecimentos, como farmácias, lojas de eletrodomésticos e supermercados, adotaram como estratégia a venda desse produto. Em uma loja de varejo, no Centro de Três Lagoas, a gerente destaca que houve aumento da procura pelos consumidores nas últimas semanas de umidificadores. Disse ainda que o produto acabou no estoque e está aguardando a chegada de uma nova remessa.

Segundo o médico clínico-geral, Pedro Viana, os umidificadores são benéficos e todo mundo pode usar. Mas, somente com água, nada de medicamentos sem prescrição médica. O mesmo também ressalta que, a baixa umidade do ar pode desencadear diversas doenças respiratórias e agravar condições já enfrentadas por muitas pessoas, como a sinusite, por exemplo.

