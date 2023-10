Aumento no consumo provoca falta de energia em Três Lagoas

As altas temperaturas registradas em Mato Grosso do Sul e o consequente aumento no consumo de energia elétrica, provocado pelo grande número de ar-condicionados e ventiladores utilizados ao mesmo tempo, têm exigido mais dos transformadores da rede elétrica, que estão atuando em condições atípicas. Esse aumento de sobrecarga na rede tem refletido em piques e na falta de energia elétrica em diversos bairros e centro da cidade nos últimos dias.

Foram inúmeras as reclamações nesta semana devido à falta de energia elétrica. Segundo a gerente de grandes clientes da Companhia de Energia - Neoenergia Elektro, Pamella Rocca, isso é reflexo do aumento do consumo de energia.

Segundo a gerente, no dia 24 de setembro houve um aumento de 234% no consumo de energia, no dia seguinte 246% e no dia 26, 218%. “Se a gente comparar a temperatura de alguns dias neste mês, com o mesmo período do ano passado, tivemos uma diferença de 12 graus. No dia 27, tivemos uma temperatura de 41 graus, e no mesmo período do ano passado, de 28 graus. Isso faz com que as pessoas consumam mais energia. Com isso, utilizam mais equipamentos, ar-condicionado, ventiladores, frízeres e geladeiras que estão parados, e isso faz com que aumente o consumo de energia”, destacou a gerente.

Somente nos últimos cinco dias, foram substituídos 20 transformadores no município de Três Lagoas, número 2,5 vezes maior que a quantidade de substituições durante todo o mês de setembro de 2022.

A concessionária diz que monitora o aumento de consumo para que não interfira na qualidade do fornecimento de energia. Para que esse monitoramento seja ainda mais assertivo, ressalta a importância dos clientes informem à empresa sempre que forem ampliar o consumo de energia.

A gerente ressalta que, quando o cliente amplia a carga de sua residência ligando mais aparelhos eletroeletrônicos é preciso informar à concessionária de energia, principalmente os estabelecimentos comércios e indústrias que consomem um volume maior de energia.

Quando a declaração de carga é realizada de forma parcial ou incorreta, a concessionária não consegue dimensionar a rede de distribuição necessária para o fornecimento de energia, ou seja, não saberá quando o transformador ou a rede estarão sobrecarregados.

Quando a declaração de carga é feita de forma correta, a concessionária pode fazer o dimensionamento da rede de distribuição (dos transformadores e dos cabos) necessária para atender adequadamente a unidade consumidora, mantendo assim a qualidade da energia recebida e a segurança.

Pamella Rocca diz que muitas pessoas não fazem essa comunicação à concessionária. Por esse motivo, ocorre a queima dos transformadores. A gerente ressalta que existe energia elétrica o suficiente para abastecer Três Lagoas, inclusive, uma subestação moderna construída no Distrito Industrial.

Em caso de queima de equipamentos por piques ou falta de energia, a concessionária faz o ressarcimento por danos.