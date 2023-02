Suspeito de assassinar o 'Peixe' se apresenta à polícia e alega legítima defesa

O suspeito de ter assassinado Francisco Edmilson dos Santos, de 44 anos, conhecido popularmente como "Peixe", se apresentou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na noite de terça-feira (21), acompanhado pelo advogado. Questionado sobre ocorrido, o autor dos disparos de arma fogo, alegou que agiu em legítima defesa.

O crime aconteceu na noite de sábado (18), por volta das 20h30, no cruzamento da rua Paranaíba com a Duque de Caxias, região central de Três Lagoas.

Uma testemunha, identificada no local do crime, disse à polícia que a vítima foi até sua casa e saiu em seguida, sendo que, depois de 15 minutos, ouviu vários disparos de arma de fogo, cerca de cinco ou seis. No momento, quando foi até a rua visualizou um homem correndo até um veículo da marca Fiat, modelo Uno, de cor branca, fugindo em alta velocidade.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram com a realização de perícia no local e buscas de imagens de circuito de câmeras de segurança instaladas em residências e em comércio, nas proximidades onde ocorreu o homicídio.

‘Peixe’, como era conhecido por moradores e comerciantes, não tinha família em Três Lagoas. Ele foi morto por disparos de arma de fogo e uma facada na garganta. O carro usado na fuga foi apreendido pela Polícia Civil e será objeto de perícia.