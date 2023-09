Autor de ameaças com arma contra PM resiste prisão e morre no Arapuá

Um homem identificado como Roberto Ferreira, 51 anos, morreu baleado após reagir a uma tentativa de prisão no final da tarde desta segunda-feira (25), no distrito de Arapuá, zona rural de Três Lagoas.



Roberto vinha postando vídeos nas redes sociais, ameaçando dar tiros contra qualquer policial militar que fosse em seu sítio. Devido haver efetivo da Polícia Militar no Arapuá e constantemente a Patrulha Rural da PM, passar pelo local, Roberto postava novos vídeos realizando ameaças a cada viatura que passava pela região.

Após tomar ciência dos vídeos de Roberto Ferreira, armado com um garrucha dizendo que se a Polícia Militar, voltasse a passar na frente do seu sítio, ele atiraria contra as viaturas e contra os militares, foi designada uma viatura da Força Tática para o local.

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, ao chegarem no sítio, Roberto foi visto sentado na varanda do imóvel e com a arma no colo. Ao avistar a viatura da Força Tática, Roberto teria se levantado e entrado para o interior da casa.



Ainda de acordo com os militares, foi dada ordens para que Roberto Ferreira, largasse a arma e se rendesse. Roberto não teria acatado aos pedidos dos militares e atirado pela fresta da porta em direção aos militares, o tiro disparado por Roberto teria atingido um pilar da varanda e os militares teria revidado a injusta agressão, disparando em direção à porta da casa.



Roberto Ferreira foi alvejado e após ser atingido caiu ao solo e foi desarmado pelos policiais. Depois de ser desarmado, Roberto foi socorrido às pressas ao Hospital Auxiliadora, onde teve sua morte declarada pelos médicos do Pronto Socorro. Após a morte confirmada pelo H.A., os militares da Força Tática foram à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde registraram o boletim de ocorrência de homicídio em decorrência de resistência à ação policial.



Roberto Ferreira, tinha 51 anos e diversas passagens pela polícia, tendo cumprido pena no presídio de segurança máxima da capital Campo Grande. O caso será investigado pela Polícia Civil.