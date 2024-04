Autor de tentativa de feminicídio é condenado há 14 anos de prisão em Três Lagoas

O Tribunal do Júri condenou o réu Jonas Ferreira de Souza Junior há 14 anos, 3 meses e cinco dias de prisão, na tarde de quarta-feira (3), pelos crimes de tentativa de feminicídio, violação de domicílio e ameaça. O caso ocorreu, em 25 de agosto de 2021, quando Jonas teria agredido violentamente a ex-mulher, Miriele Jane Reis, no bairro Vila dos Ferroviários, em Três Lagoas.

A vítima, proprietária de um bar próximo à residência dela, foi surpreendida pelo ex-marido, com quem tinha duas filhas e estava separada há seis meses. Ele a teria agredido com chutes, socos e um fio elétrico de uma chapinha, além de cortar parte do cabelo dela.

As agressões resultaram em fraturas na mandíbula e no braço, também em hematomas nos olhos, lábios, maxilar e várias lesões na cabeça e no corpo.

A Polícia Militar, inicialmente chamada para um caso de violência doméstica, ao encontrar a vítima gravemente ferida, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou para o Hospital Auxiliadora.

Após o registro do caso, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) assumiu as investigações, resultando na prisão de Jonas. Ele foi denunciado pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça e invasão de domicílio. Durante o julgamento, o Ministério Público representou pela culpabilidade do acusado e solicitou que ele também fosse processado por furto, pois teria subtraído a aliança da vítima.

Jonas confessou o crime em juízo, alegando ter perdido a cabeça ao descobrir, através do celular da ex-mulher, imagens dela mantendo relações sexuais com o próprio enteado, fato negado tanto pela vítima quanto pelo filho do acusado. Após o depoimento de Jonas, o júri deliberou em sala secreta e ele foi considerado culpado.