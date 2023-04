Autor de violência doméstica é preso por descumprir medida protetiva no Jardim das Orquídeas

Homem, de 45 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (31), por descumprir medidas protetivas de urgência, no Jardim das Orquídeas, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe do Programa Mulher Segura do 2°Batalhão de Polícia Militar realizava visitas técnicas quando na rua Das Cigarras em contato com a vítima constatou que o autor da violência doméstica estava na residência.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Polícia Civil onde foi autuado e encaminhado para o presídio de segurança média de Três Lagoas.