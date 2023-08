Autoridades paraguaias visitam Três Lagoas e buscam experiências na industrialização

Vereadores da Câmara Municipal de Concepción, no Paraguai, estiveram em Três Lagoas para uma visita técnica visando verificar os impactos positivos e negativos, da industrialização três-lagoense, especialmente na implantação das fábricas de celulose. A visita ocorreu na quarta-feira (23 de agosto).

O município de Concepción está passando pelo processo de instalação da empresa de celulose Paracel e será o maior investimento privado do Paraguai, algo em torno de US$ 3.3 bilhões e o cultivo de 135 aproximadamente mil hectares. Além disso, o empreendimento já mobilizou cerca de 200 pequenas e médias empresas a se instalarem na região.

Os vereadores Eliseo Guggiari Doria; Silvio Ayala (presidente da Câmara) e Felix Ibañez (vice-presidente), e assessor do senador Angel Mendes conversaram com o presidente da Câmara de Três Lagoas, Cassiano Maia, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo (SEDECTT) e chefe de gabinete, José Aparecido de Moraes, a respeito dos benefícios e os problemas apresentados durante e após a industrialização de Três Lagoas, tanto na expansão populacional acelerada, quanto na saúde, educação, trânsito e vários outros aspectos, incluindo a arrecadação do município. Enquanto, Três Lagoas tem hoje uma população estimada pelo último senso em pouco mais de 132 mil, Concepción tem cerca de 76 mil habitantes.

Continue Lendo...

A preocupação das autoridades paraguaias referente aos impactos econômicos que certamente vão surgir conforme as obras, que já estão em ritmo acelerado, e seguem avançando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o presidente da Câmara de Concepción, Silvio Ayala, o objetivo da visita é levar experiências de Três Lagoas no que se refere ao impacto urbano, de serviços, e outros temas. Disse que os vereadores estão aprendendo muito e que viram uma cidade organizada.

As lideranças paraguaias visitaram também a indústria de Celulose Suzano.