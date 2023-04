Autorizada construção da nova sede do Detran de Três Lagoas

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Rudel Trindade autorizou nesta sexta-feira (14), a construção da agência sede do Detran em Três Lagoas, orçada em R$ 9 milhões.

Os serviços já foram iniciados com as instalações provisórias de água e energia no canteiro de obras. A previsão é de que a nova sede do Detran esteja pronta em oito meses.

O complexo do Detran terá guarita, bloco de atendimento e área para vistoria veicular, totalizando 2.320,00 m2 de área construída. Além disso, haverá espaço para as autoescolas realizarem aulas práticas e provas, bem como uma cidade mirim que será frequentada por alunos para terem conhecimento sobre normas de trânsito.

A nova sede do Detran será construída às margens da BR-158, na saída de Três Lagoas para Brasilândia, onde funcionou o alojamento da antiga Fibria, hoje Suzano.

Segundo Rudel Trindade, mesmo com a construção desse complexo, a agência do shopping será mantida, bem como um local de autoatendimento será instalado na área central. Após a nova agência ser inaugurada, o Detran da avenida Rosário Congro será desativado.

PREFEITURA

O prédio do antigo Detran no Jardim Morumbi foi cedido para a Prefeitura de Três Lagoas por 30 anos. Atualmente, o gabinete do prefeito e outras secretarias funcionam no local. Após a obra de reforma do antigo Paço Municipal em frente a praça Ramez Tebet ser concluída, o gabinete do prefeito e algumas secretarias vão funcionar no local. E o prédio do antigo Detran será utilizado pelo Departamento Municipal de Trânsito.

SEDE PRÓPRIA

O prefeito Ângelo Guerreiro disse que, antes de concluir o segundo mandato, vai deixar pronto o projeto para a construção da sede própria da prefeitura. No entanto, destacou que a construção ficará para a próxima gestão.