Auxiliadora promove 1º Simpósio de Cardiologia em Três Lagoas

Na manhã desta terça-feira (4) o cardiologista Julio Calil esteve nos estúdios do programa RCN Notícias para falar sobre o 1º Simpósio de Cardiologia que será promovido nos dias 19 e 20 do mês de maio em Três Lagoas. O evento está sendo organizado pelo Hospital Auxiliadora em parceria com a clínica Docor.

Em entrevista para a jornalista Ana Cristina Santos, Calil explicou que o Simpósio deve atrair toda a classe médica não só da região do bolsão, mas também de cidades do interior de São Paulo que est]ao próximas de Três Lagoas.

O médico disse ainda que eventos como este são ideais para que os profissionais adquiram conhecimento e possam dividir experiências com seus colegas de profissão. "O aprendizado, quando não chega através da literatura, chega através dos congressos".

Veja a entrevista completa: