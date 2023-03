Auxiliadora promove ação alusiva ao Dia Mundial do Rim

No próximo sábado (25) o Hospital Auxiliadora vai promover uma ação em alusão ao Dia Mundial do Rim, comemorado em 9 de março. O evento será no Shopping de Três Lagoas a partir das 14hs, no espaço coworking da Telnet.

A iniciativa foi retomada depois de três anos de interrupção por causa da pandemia. O Dia Mundial do Rim relembra a importância do cuidado e da prevenção das doenças renais. Acredita-se que, no mundo todo, mais de 800 milhões de pessoas tenham problemas nos rins. A doença renal crônica causa, pelo menos, 2,4 milhões de mortes por ano.

Todos aqueles que estiverem no shopping poderão aferir pressão ter orientação com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiras, nutricionista, assistente social e psicóloga.