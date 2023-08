Avaliação psicológica dos candidatos que irão formar novo Conselho Tutelar será no domingo

No próximo domingo (20), acontece a avaliação psicológica dos candidatos aprovados nas etapas anteriores do processo de escolha para a composição dos membros do Conselho Tutelar de Três Lagoas, que irão atuar durante os anos de 2024 a 2028.

De acordo com o documento, as avaliações serão realizadas no período matutino na Missão Salesiana, localizada na Avenida Dom Bosco, nº 211 – Vila Piloto. A organização pede que o candidato chegue ao local com no mínimo 30 minutos de antecedência, devendo apresentar documentos pessoais com foto.

Nesta etapa os candidatos serão avaliados em relação ao controle emocional; ansiedade; impulsividade; domínio psicomotor; autoconfiança; resistência à frustração; potencial de desenvolvimento cognitivo; memória visual; controle e canalização produtiva da agressividade; disposição para o trabalho; resistência à fadiga psicofísica; iniciativa; potencial de liderança; capacidade de cooperar e trabalhar em grupo; relacionamento interpessoal; flexibilidade de conduta; criatividade; fluência verbal; sinais fóbicos e disrítmicos; percepção de detalhes e atenção concentrada. Vale ressaltar que esta etapa é de caráter eliminatório.

Continue Lendo...

Neste ano, 51 pessoas disputaram uma vaga no órgão, sendo 13 convocadas para a avaliação psicológica. Os candidatos podem conferir as regras e mais informações do edital.