Avanço de frente fria em MS traz chuva para Três Lagoas

Em Três Lagoas, a sexta-feira (10), amanheceu nublada e com garoa em algumas regiões da cidade. E a previsão indica o dia nublado com chuva a qualquer hora.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia será com variação de nebulosidade. O Cemtec explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria oceânica, que favorece o transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Nesta sexta, a temperatura mínima foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 30°.

O final de semana também será chuvoso em Três Lagoas, no sábado (11), será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

A temperatura mínima será de 21°C, e a máxima não passa dos 31°C.

No domingo (12), o tempo não muda e ocorre chuva rápida durante o dia e à noite.

A temperatura mínima será de 22°C, e a máxima pode chegar 33°C.