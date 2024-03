Avenida Ranulpho Marques Leal recebe obras de recapeamento

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), por meio de uma empresa terceirizada, trabalha no recapeamento do asfalto da avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da BR-262, em Três Lagoas.

Alguns trechos já tinham sido recapeados no ano passado, agora, a empresa dá continuidade ao trabalho de melhorias no pavimento, inclusive, na ciclovia, alvo de constantes reclamações pelas péssimas condições de tráfego.

Continue Lendo...

Segundo o engenheiro do Dnit, em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, esse trecho da rodovia é complexo diante da quantidade de ruas que ainda não têm pavimento e que dão acesso à avenida, bem como diante do número elevado de veículos que trafegam pela via.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: