Avião de pequeno porte faz pouso forçado em plantação de eucalipto

Um avião de pequeno porte com dois passageiros precisou fazer um pouso forçado, em uma plantação de eucalipto, após sofrer uma pane. O caso ocorreu, na manhã desta terça-feira (5), nas proximidades do Distrito da Véstia, pertencente ao município de Selvíria, cidade distante 80 km de Três Lagoas. Por volta de 12h, a Polícia Militar foi acionada por funcionários de uma empresa de celulose e papel, que teriam visto o momento em que o avião pousou em uma das propriedades. Rapidamente os funcionários e os policiais chegaram ao local e iniciaram o socorro ao piloto.

Para os policiais, o piloto disse que saiu da cidade de Ituiutaba, no estado de Minas Gerais, com destino a Três Lagoas, com a finalidade de realizar um voo-escola (instrução e treinamento). Ele estava com o passageiro que, além de dono da aeronave, era aluno do piloto.

Ao sobrevoar Selvíria, o motor da aeronave teria sofrido uma pane. Para evitar uma tragédia, o piloto contou ainda que teria planado a aeronave até se chocar com o solo, onde veio a sofrer avarias no bico da aeronave, quebrando as hélices e o motor.

Com o impacto, o passageiro que sofre de diabetes, teria ficado nervoso e desorientado, saindo sem direção pela plantação de eucalipto. Após socorrer o piloto, que apresentava ferimentos leves, os militares iniciaram buscas pelo passageiro, que até o momento não foi encontrado.

Um morador acompanhou a ação da polícia e registrou por meio nde vídeo toda a ação no local. Ele informou que nada de ilícito teria sido encontrado dentro da aeronave. Ainda não há informações detalhadas sobre o acidente, mas os militares que atenderam a ocorrência foram enfáticos em confirmar que na aeronave havia dois ocupantes e que não havia transporte de entorpecentes. O caso será registrado na delegacia de Polícia Civil de Selvíria.

Uma equipe policial foi até a casa da mãe do proprietário da aeronave, em MG. Lá, os policiais foram atendidos pelo padrasto do rapaz, que teria confirmado a versão de que seu enteado havia saído para fazer um sobrevoo de instrução de MG-MS, mas que não teria informações sobre o caso.

A equipe policial também foi até a residência do passageiro, mas ninguém foi localizado. Em buscas pela região de mata, a Polícia Militar ainda não localizou o passageiro.