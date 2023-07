Azambuja anuncia rotatória da BR-158 na Vila Raimundo

O ex-governador e atual presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, anunciou nesta semana que dentre as ações que precisam ser realizadas em Paranaíba e que agora ganham mais força para sair do papel estão as obras na Vila Raimundo, onde será construído a rotatória na para beneficiar a Usina Cedro.

O anúncio foi feito junto com a definição da data de assinatura de filiação ao PSDB, deverá mudar, que será em 1º de setembro. “Temos ainda muita coisa a realizar, que é esse compromisso do meu mandato”, admitiu o ex-governador. Ele elencou entre as ações a reforma da Santa Casa, a implantação de novos leitos de UTIs, as obras na rodovia BR 158, através da concessionária Way 112, além da estrutura urbana com recapeamento de vias e canalização de córregos.

O ex-governador confirmou a visita ao município, junto com uma grande comitiva política no dia 1º de setembro para prestigiar a entrada do prefeito no PSDB. Entre eles, o deputado federal Dagoberto Nogueira, deputado federal Beto Pereira e deputado estadual Paulo Correia.