Azul passa a operar aos sábados em Três Lagoas

A companhia área Azul passará a operar com voos comerciais no aeroporto Plínio Alarcon em Três Lagoas, também aos sábados. Atualmente, o município conta apenas com um voo comercial operado pela Azul, de segunda a sexta-feira. O avião pousa em Três Lagoas às 9h20 e decola às 10h20, com destino ao aeroporto de Viracopos, Campinas (SP), onde o cliente pode se conectar para destinos de todas as regiões do país.

No entanto, a partir do próximo dia 16, a empresa também passará a operar com voos aos sábados, segundo informou o superintendente do Aeroporto Plínio Alarcon, Flávio Thomé. A empresa opera com uma aeronave modelo ATR 72-600, com capacidade para até 70 passageiros. Segundo Thomé, às segundas e sextas-feiras, os voos estão quase sempre com 100% de sua capacidade, nos demais dias, tem menos. “Isso depende muito do dia”, disse.

Neste domingo (10), a empresa vai operar com voos em Três Lagoas devido ao feriado de 7 de setembro. “Mas, por enquanto, apenas neste domingo por conta do feriado que teve. Agora, aos sábados, será fixo”, esclareceu. Segundo Thomé, Três Lagoas comporta dois voos comerciais diários.

O ideal, segundo ele, é que o destino fosse São Paulo com outras conexões. Em março deste ano, o prefeito Ângelo Guerreiro, se reuniu com representantes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, para discutir investimentos para o aeroporto de Três Lagoas, que devem resultar na ampliação de voos, inclusive à noite e com novos horários regulares.