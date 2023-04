Babá vai parar na delegacia suspeita de agredir crianças em Três Lagoas

O caso só foi descoberto após o marido gravar a própria mulher confessando as agressões. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a mulher está no chão com duas crianças que ela toma conta. Em determinando momento, o homem a questiona a mulher do porque ter agredido uma das crianças.

Assim que o vídeo começou a virilizar, o Conselho Tutelar tomou conhecimento e começou apurar as denúncias. O conselheiro, josé neto, diz que a mulher nega as agressões.

A conselheira Mirian Herrera, que também acompanha o caso, diz que após a divulgação do caso, uma mãe relatou que o filho não gostava de ficar na casa da mulher.

O Conselho Tutelar orientou as mães a procurarem a delegacia para registar um boletim de ocorrência.

