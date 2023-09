Bairro Bela Vista terá cinema gratuito com pipoca e refrigerante

Mais uma edição do Projeto “Cinema nos Bairros”, com o filme Turbo, foi sucesso em Três Lagoas. Com aproximadamente 100 participantes de todas as idades, o projeto foi realizado na Igreja Santa Luzia, na última sexta feira (15).

Para o idealizador Bruno Patrezi, essa sexta superou as expectativas. “Tivemos que buscar mais pipocas e refrigerantes para atender a criançada do início ao fim do filme. Ficamos muito felizes com a participação em peso da população”, disse.

Com intuito aproximar pessoas e oferecer entretenimento, lazer e cultura, o objetivo é levar a sétima arte para os bairros, onde nem todos têm a oportunidade de frequentar salas de cinema. O “Cinema nos Bairros” está exibindo filmes, de desenhos, com direito a pipoca e refrigerante de forma gratuita.

Na próxima sexta-feira (22), o bairro contemplado será o Bela Vista, na Escola João Dantas Filgueiras, à partir das 19h, com o filme Hotel Transilvânia.

Segundo Patrezi, a divulgação do endereço do espaço é feito por panfletos distribuídos no bairro, além de redes sociais e grupos de WhatsApp. “Deixamos o convite para os alunos da escola e do bairro participarem. Uma ótima opção de lazer e entretenimento para a população que poderá levar suas famílias inteiras”, acrescentou Bruno.