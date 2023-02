Bairro Novo Oeste terá dois centros esportivos

Parada desde outubro de 2022, a obra do complexo esportivo no bairro Novo Oeste será retomada nos próximos dias. A obra vai atender os moradores das imediações do conjunto habitacional Orestinho, em Três Lagoas.

O complexo compreende uma quadra poliesportiva, pista de caminhada, playground, área de convívio e um ginásio coberto, os quais estão praticamente prontos, faltando apenas alguns detalhes.

Além deste centro, outro será construído no mesmo bairro, só que para atender os moradores do Conjunto Novo Oeste. A licitação foi aberta e, conforme o edital publicado na semana passada, a empreiteira definida. O secretário da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Antônio Rialino, explica que parte do orçamento, R$ 1 milhão, será custeado pelo Governo Federal, o restante pela Prefeitura de Três Lagoas. “O Governo Federal vai entrar com R$ 1 milhão, decorrente de emenda parlamentar e a Prefeitura de Três Lagoas, com R$ 600 mil para conclusão da obra”, explicou o secretário. Ainda de acordo com o secretário, Antonio Rialino, a ordem de serviço já foi assinada, e dentre duas semana as obras devem ser retomadas. “ Já foi assinado a ordem de serviço, eu acredito que dentre duas semanas, as obras serão iniciadas, claro se as chuvas derem uma trégua. Essa é uma obra importante e que vai beneficiar o bairro Novo Oeste”, ressaltou Rialino. Ainda este ano Três Lagoas será contemplada com três arenas do projeto do Governo Estadual, ‘MS Bom de Bola’, que serão construídas no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, na Vila Piloto e no bairro Montanini.

“Além dessas arenas, iremos contemplar também com uma quadra de esporte o bairro vila Haro,assim como o Osmar Dutra, que receberá melhorias no campo de futebol, bem como o Alto do Boa Vista, onde será construído um campo de futebol society e um campo de futebol de várzea com cerca e vestuários. Estamos com o projeto em andamento com a possibilidade da reforma do Estádio “Benedito Soares da Mota-Madrugadão’ e construção da tão sonhada pista emborrachada de atletismo no Estádio da Aden (Associação Desportiva Noroeste do Brasil)”, destacou o secretário.