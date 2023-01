Bairro Vila Alegre receberá a 1ª etapa do Mutirão da Limpeza deste ano

A primeira e segunda etapa do Mutirão da Limpeza promovido pela Prefeitura de Três Lagoas por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) deste ano serão no bairro Vila Alegre.

Nesta semana os servidores da Prefeitura fazem o levantamento dos pontos críticos e a distribuição das caçambas pelas ruas da localidade. A primeira etapa será dos dias 9 a 15 e a segunda, dos dias 16 a 22, ruas distintas em cada período.

Os moradores do bairro terão até o dia 18 (quarta-feira), para descartar materiais e resíduos, nas caçambas. A campanha tem como objetivo evitar criadouros à proliferação do mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya e Zika), Flebótomo (Leishmaniose) e escorpiões.

Permitido descartar

São aceitos nas caçambas pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

Proibido descartar

Não é permitido galhadas e folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos/eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

Confira os locais da primeira etapa do Vila Alegre

Av. Ponta Porã

Rua Antonio Estevan Leal

Rua Benedito Soares da Mota

Av. Baldomero Leituga

Rua Evaristo de Almeida

Rua Michel Thomé

Rua Domingos Rímoli

Rua dos Maçons

Av. João Thomes

Rua Wilson Carvalho Viana

Rua Alaor Pimenta de Queiroz

Rua Raildo de Oliveira Gomes

Rua José Hamílcar Congro Bastos

Rua Manoel Ferreira da Rocha