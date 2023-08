Bairros em Três Lagoas terão novos parques infantis e academias ao ar livre

Com o objetivo de promover lazer e bem-estar para a população, a Secretaria Municipal de Administração (Semad) iniciou nesta semana, o cronograma de instalação de academias ao ar livre e parquinhos infantis em nove novos pontos e bairros de Três Lagoas.

Estas instalações, conforme do secretário da pasta, Gilmar Tabone, são solicitações dos moradores dessas regiões. “A gestão vem contemplando diversos bairros com academias e parquinhos e, alguns locais já estavam na nossa relação. Este trabalho é um compromisso com o lazer das crianças e bem-estar dos jovens e adultos que praticam exercícios mantendo a boa forma e a saúde”, destacou.

O diretor de manutenção predial da Semad, Joaquim Kioshi Yamamoto, falou sobre o trabalho “está em fase inicial de concretagem e base e a previsão é que até o fim de semana, os equipamentos estejam instalados”, completou.

Ainda, a Semad irá realizar a manutenção ou troca dos equipamentos de saúde e brinquedos já existentes nas praças e locais públicos do município, conforme a necessidade.

Os locais que já estão em execução e devem ficar prontos até o fim de semana são:

• Avenida Rosário Congro, próximo ao Monumento Japonês (academia)

• Praça dos Ferroviários – (academia e parquinho)

• Espaço entre E.M “Padre João Thomes” e Arena MS Bom de Bola – Vila Piloto (academia e parquinho)

Até a primeira quinzena de setembro serão entregues:

• Piscinão do Jardim Dourados (academia)

• Av. Custódio Andrews, próximo à caixa d’água (academia)

• Cruzamento Viela 2 e R. Luis Correa da Silveira – Jd. Brasília (academia e parquinho)

• Espaço entre CREAS e Campo de Futebol, bairro Santo André (academia)

DISTRITOS

A atenção da Semad também vai atender os moradores dos Distritos. Em Arapuá, será instalada uma academia na lateral do Campo de futebol, que já está sendo contemplado com a construção de arquibancada.

Os moradores e visitantes do Distrito de Garcias contarão com parquinho infantil e academia. A instalação será próxima à Escola de Campo “Elma Latta Garcia.