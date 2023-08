Baixa umidade do ar em Três Lagoas muda ritmo nas escolas

Em Três Lagoas, durante dois dias consecutivos, a baixa umidade relativa do ar chegou a 18%, clima de deserto. Apesar do inverno, os termômetros registraram temperatura máxima de 35°C. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) emitiu um alerta para todas às escolas. Neste período é imprescindível evitar atividades físicas em horários onde o calor é extremo. O documento cobra atenção redobrada com a hidratação dos professores e estudantes e, sugere, o uso de roupas leves, garrafinhas de água e toalhas umedecidas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas severos para baixa umidade e calor extremo para o Centro-Oeste. Este cenário se deve a uma pressão atmosférica que impede a formação de nuvens, agindo como um tampão, ou seja, sem chuvas.

