Balneário é interditado após ataque de piranhas a banhistas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedect), informou que o Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” foi fechado, nesta quinta-feira (5), por tempo indeterminado. O motivo é o ataque de piranhas dentro da área de banho. Recentemente, diversas famílias fizeram registros nas redes sociais sobre os ataques no local, que fica às margens do Rio Sucuriú.

O prefeito Angelo Guerreiro esteve no balneário, manhã desta quinta-feira e disse que, mesmo com a rede de contenção em volta de toda a área de banho, ainda assim houve os ataques. Por isso, a equipe de manutenção está analisando se na área de banho ainda há piranhas e se há buracos na rede de contenção.

De acordo com a prefeitura, a data de reabertura do balneário será anunciada assim que for constatada a segurança do local para banho.