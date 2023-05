Balneário é reaberto neste sábado depois da captura de 10 exemplares de piranhas

O Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox vai ser reaberto à população neste sábado (13), depois que foram capturados dez exemplares de piranhas encontradas na área de banho. No domingo (6) pelo menos três pessoas relataram que foram atacadas pelos animais.

O local foi fechado tão logo a prefeitura tomou conhecimento dos fatos. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Aparecido de Moraes, foram feitas varreduras na área de banho com o apoio de pescadores profissionais, prestadores de serviço do balneário e também da Polícia Militar Ambiental. Após a captura das 10 piranhas, não foram encontradas outras. Acredita-se que elas tenham entrado em área cercada por rede quando foi retirada a tela que cerca a lâmina d’água destinada aos banhistas para a realização do Torneio de Pesca, que aconteceu na semana retrasada naquele local. “Elas entraram e, assim que a tela foi recolocada, ficaram presas na área de banho”.

Depois de reaberto, o secretário informou que todos os funcionários do balneário foram orientados a avisar a administração municipal se houver ataque. Moraes disse ainda que no começo deste ano visitou outros locais parecidos em outras cidades e nenhuma delas tomou qualquer medida diferente de Três Lagoas, ou seja, as praias artificiais são cercadas somente por uma tela. “Eu desconheço algum outro animal que seja predador de piranhas e que pudesse fazer um controle populacional por aqui. Estou aberto às sugestões. Mas por enquanto, o que sabemos é que estes peixes fazem parte da fauna do rio Sucuriú e teremos que conviver com elas”.

Este não foi o primeiro ataque desta espécie de animal no balneário. No mês de janeiro, o local também ficou interditado por alguns dias porque houve ataques aos banhistas. Naquela ocasião foram capturados 23 exemplares que estavam na área de banho. Mesmo com a tela de proteção, elas conseguiram adentrar na área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A bióloga e professor da UFMS de Três Lagoas, Maria José Vilela, diz que as piranhas, geralmente se reproduzem entre o final e o começo do ano. “Elas guardam os ovos dentro da vegetação aquática no fundo ou no leito do rio e os pais permanecem ao redor daquele local até os ovos eclodirem”.

Ela explica que, se alguém se aproximar dali, pode ser facilmente atacado, mas isso não acontece de forma deliberada. “Elas estão defendendo a prole”.

A professora lembra ainda que a dentição destes peixes é muito desenvolvida e que, uma pequena mordida, pode causar um ferimento grande em uma pessoa.

A situação poderia ser ainda muito pior. Maria José revela que as piranhas que são encontradas em Três Lagoas não alcançam um tamanho muito grande. “As do Pantanal são muito maiores e por isso são consideradas mais perigosas. Embora variação do tamanho não minimize os riscos de ataques no balneário.

A bióloga recomenda que, a área de banho do local esteja sempre livre de vegetação, principalmente nesta época do ano, para evitar o interesse deste animais.

<iframe width="100" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/N50-fYZsGFo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>