Balneário municipal de Três Lagoas abre agendamento de quiosques para o Natal

A partir desta segunda-feira (11), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt) abriu o agendamento para as pessoas interessadas em reservar o uso dos quiosques no dia 25 de dezembro, no Balneário Municipal "Miguel Jorge Tabox", em Três Lagoas.

Para efetuar o agendamento, é necessário comparecer à administração do local e realizar a reserva mediante pagamento prévio. A reserva presencial se faz necessária devido à grande demanda no feriado de Natal, exigindo a antecipação daqueles que desejam aproveitar o descanso no espaço turístico, conforme informou a Sedectt.

Continue Lendo...

Logo após o Natal, terá início a montagem da estrutura do Balneário para receber o Esquenta do Réveillon, marcado para o dia 30 de dezembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gratuidade na entrada

Na sexta-feira (8), foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) a prorrogação do decreto nº 350/2021, estendendo o período de gratuidade da tarifa de ingresso ao Balneário Municipal até o dia 29 de fevereiro de 2024.

Agendamento

O Balneário Municipal/Administração fica localizado na avenida Jamil Jorge Salmão, s/n. Aberto de segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento é das 8h às 11h e das 13h às 18h.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas