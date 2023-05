Balneário municipal deverá ser reaberto no sábado para visitação após ataques de piranhas

O Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, em Três Lagoas, deverá ser reaberto para visitação, no sábado (13). O local foi interditado na segunda-feira (8) após relatos de ataques de piranhas a banhistas. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), caso não haja novos incidentes, o balneário voltará a funcionar normalmente a partir da próxima segunda (15).

Até o momento foram retiradas dez piranhas da área de banho por equipes que realizam o monitoramento do rio Sucuriú. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, disse que servidores do balneário estão diariamente realizando o “arrastão” com uso de rede na área de banho para retirar as piranhas e outras medidas já foram tomadas. “Possivelmente, a presença de cardumes tenha acontecido no período do torneio de pesca, em que precisamos retirar a tela de proteção da área de banho para o livre trânsito dos barcos. Tão logo finalizou o torneio, já providenciamos a recolocação da tela, a limpeza e manutenção no leito e na orla, porém, as piranhas tenham entrado nessa área”, justificou.

Ele pontuou que a limpeza e o monitoramento são realizados todos os dias.

LIXO

Um dos materiais descartáveis mais encontrados dentro da água é absorvente feminino. O balneário conta com guarda-vidas que podem realizar os primeiros socorros em casos semelhantes de ferimentos e machucados. Caso seja de maior gravidade, a equipe solicita atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).